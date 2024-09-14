25 مليون درهم إنفاق «الأعمال الخيرية العالمية» في الصيف

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ختام حملة الصيف «بردوا عليهم» لعام 2024، إذ نفذت مشروعات بقيمة 25 مليون درهم داخل الدولة وخارجها. ومن بين المشروعات التي نفذتها الهيئة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المتعففة، وحفر وصيانة الآبار السطحية والارتوازية، إلى جانب توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة، وغيرها من المشروعات.

وتوجه الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، بالشكر الجزيل للمحسنين والمحسنات، لدورهم في تحقيق مستهدفات الحملة، وتخفيف معاناة الكثير من الأسر المتعففة داخل وخارج الدولة، وتحسين ظروف المجتمعات خصوصاً في فصل الصيف.

وأشار إلى استمرار الهيئة في حملاتها الموسمية، بالتنسيق مع فروعها ومكاتبها ومناطق عملها، مجدداً الدعوة للمساهمة فيها مادياً وعينياً، خصوصاً حملة المدارس لعام 2024، التي تهدف لدعم المشروعات التعليمية، ومساعدة الأسر المتعففة بتجهيز أبنائها للالتحاق بالمدارس، ودعم الطلبة المتعثرين لا سيما الأيتام منهم، إضافة لكفالة المعلمين والطلبة في المناطق النائية والمحتاجة.

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