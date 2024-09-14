علياء المزروعي تطّلع على تطورات بيئة ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلعت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، على آخر تطورات بيئة ريادة الأعمال في كل من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وكذلك الخطط المستقبلية لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والتسهيلات التي تقدمها كل إمارة لتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة على التوسع في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

جاء ذلك خلال مجموعة من اللقاءات الثنائية عقدتها المزروعي مع كل من معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث بحثت أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً خلال المرحلة المقبلة، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الإمارات حرصت على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، حيث تمتلك الدولة اليوم بيئة عالمية المستوى لريادة الأعمال والتي تتميز بزخم أنشطة الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، مشيرة معاليها إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في توفير مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

وأضافت: يشكل التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، فرصة مهمة لتعزيز تنمية ريادة الأعمال الوطنية وتحفيزها على الابتكار وزيادة الإنتاجية، حيث تعد أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام.

واطَّلعت على المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجهات لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية.

وشهد لقاء علياء المزروعي مع هلال المري، بحث آليات توسيع فرص التعاون في أنشطة ريادة الأعمال بين وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المرحلة المُقبلة، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى توسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع والنقل المستدام، بالإضافة إلى مناقشة سبل إزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بترخيص شركات التكنولوجيا والرسوم والبحث والتطوير.

واطلعت المزروعي على البرامج والمبادرات التي تقدمها «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.

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