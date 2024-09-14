بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وموريشيوس

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، أدريان تشارلز دوفال، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس، على هامش المشاركة في أعمال جلسات المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب في العاصمة الأرمينية يريفان.

حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية، كل من شيخة سعيد الكعبي، وماجد محمد المزروعي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي. ونقلت سارة محمد فلكناز تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتهنئته لأدريان تشارلز على انتخابه رئيساً للبرلمان في يوليو 2024. وجرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. وأشاد أدريان تشارلز دوفال، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية موريشيوس، بالعلاقات القوية التي تربط البلدين، مؤكداً أهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

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