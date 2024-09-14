شرطة دبي والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الأمني

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوزير الفلبيني إلى القيادة العامة لشرطة دبي.

تناول اللقاء، مناقشة العلاقات الأمنية المشتركة، وتبادل الخبرات في مكافحة الجرائم، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط.

واستعرض الجانبان، إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، بجانب مناقشة التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

جهود

واطلع الوزير الفلبيني على عرض تفصيلي للإحصائيات المتعلقة بجهود شرطة دبي في هذا المجال. واطلع وزير الداخلية الفلبيني، خلال جولة في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على أحدث التقنيات التي تستخدمها شرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما في ذلك نظام «الدرون بوكس» الذي يسهم في تقليص زمن الاستجابة إلى دقيقة واحدة فقط. وقدم معالي الفريق عبدالله المري درعاً تذكارية للوزير الفلبيني، عبارة عن مجسم لمركز شرطة نايف، أول مركز شرطة تم افتتاحه في إمارة دبي.

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