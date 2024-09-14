«كهرباء دبي» تؤهل 30 طالباً في دورة «مهندس المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة عشرة «الصيفية» من مخيم «مهندس المستقبل»، التي نظمتها الهيئة بمشاركة 30 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة.

واستضافت أكاديمية الهيئة في الحضيبة فعاليات «مهندس المستقبل»، التي هدفت إلى توسيع معارف الطلاب حول مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن المعلومات، وبناء الهياكل الميكانيكية المركبة، وإنترنت الأشياء.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل وأنشطة توعوية وتربوية لتعزيز قدرات المشاركين العلمية والشخصية والفنية وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم في شتى الجوانب، منها التطوير الذاتي والتفكير الإبداعي. إلى جانب ذلك، اشتمل المخيم على زيارة ترفيهية إلى «سكي دبي».

وتلتزم الهيئة باستثمار وقت الطلبة والشباب بصورة إيجابية وآمنة، والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. ويهدف المخيم إلى إعداد الطلبة لمستقبل مهني واعد، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار بين فئة الطلاب، وخلق التوجهات المستقبلية للشباب نحو التخصصات العلمية، بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وأشادت الهيئة بجهود الطلاب والمشرفين والمدربين وحرصهم على تحقيق الاستفادة القصوى من ورش العمل والأنشطة التوعوية والزيارات الميدانية التي توفرها الهيئة. وأعرب أولياء أمور الطلاب المشاركين في المخيم عن تقديرهم لجهود الهيئة، لتحفيز أبنائهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا وتنمية مهاراتهم وإطلاق مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

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