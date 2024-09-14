فتح باب التسجيل لـ«دبلوم خبير ملكية فكرية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، فتح باب التسجيل في الدفعة التاسعة لدبلوم خبير ملكية فكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي وبالشراكة مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، وباعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية «KHDA» في دبي، حيث ينطلق البرنامج في الأول من أكتوبر ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبلين، ويعتمد على نظام تعليمي هجين يجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، ما يوفر مرونة أكبر للمشاركين من داخل الإمارات وخارجها.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أهمية برنامج «دبلوم خبير ملكية فكرية» في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، قائلاً: «نحن في جمعية الإمارات للملكية الفكرية ملتزمون بتطوير الكوادر الوطنية والعالمية في هذا المجال الحيوي».

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