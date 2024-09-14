«تريندز» يدشن مكتبه الثامن عالمياً في سيئول

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الثامن على مستوى العالم، في مدينة سيئول عاصمة جمهورية كوريا، وذلك في إطار خطته للعام 2024 والتي تشمل تدشين 15 مكتباً.

جاء ذلك خلال احتفالية عقدت في مقر المكتب في سيئول، والذي يقع ضمن حرم جامعة كوريا وبالشراكة معها، وذلك خلال جولة آسيوية ثانية لـ «تريندز» هذا العام، بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين ومسؤولي الجامعة.

ويهدف مكتب «تريندز سيئول» إلى تأكيد الأولوية التي يعطيها «تريندز» لقضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المحركات الأساسية للمستقبل العالمي، وفتح مجال للحوار العلمي البناء مع الجماعة العلمية الكورية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي يخلفها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في المستقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» خلال كلمة دشن فيها المكتب، إن مكتب سيئول يأتي ضمن حلقة متواصلة من مكاتب «تريندز» حول العالم لتعزيز التبادل العلمي والفكري بين الباحثين والخبراء.

وأضاف إن المكتب في سيئول، والذي يقام بالشراكة مع جامعة كوريا، سيضم نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، خصوصاً من الجامعة التي تضم أكثر من 150 معهداً للأبحاث المتنوعة، مما يشكل إضافة نوعية لمجتمع الباحثين والخبراء في «تريندز»، ويعزز إنتاج بحوث ودراسات علمية وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستراتيجية ودعم استراتيجية «تريندز» باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.

وفي أول نشاط لمكتب «تريندز سيئول»، تم إطلاق كتاب: «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي أعده الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني.

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