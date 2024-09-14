%27.5 زيادة تصاريح البناء في دبي خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، ارتفاع تصاريح البناء الصادرة في دبي خلال آخر 5 سنوات 2019 - 2023 بنسبة 27.51 %، وبحسب البيانات فإن عدد تصاريح البناء الجديدة والإضافات والتعديلات بلغ في العام الماضي 30 ألفاً و695 تصريحاً، بينها: 5076 تصريحاً للأبنية الجديدة، 25619 تصريحاً للإضافات والتعديلات، فيما بلغ عدد هذه التصاريح في عام 2019 نحو 24 ألفاً و74 تصريحاً منها: 1698 تصريحاً للأبنية الجديدة، و22376 تصريحاً للإضافات والتعديلات.

وتحرص بلدية دبي على رسم استراتيجية التنمية العمرانية من خلال التخطيط الحضري لمستقبل الإمارة، بما يضمن استمرار تفوق وتميز دبي في التخطيط والبناء، عبر إرساء قواعد التنمية المتكاملة من بنى تحتية وخدمات اجتماعية واقتصادية وبيئية تشمل جميع جوانب الحياة العصرية، ويلبي التخطيط الحضري النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية لإمارة دبي في تنمية عمرانية تنافسية ومستدامة.

وباتت دبي اليوم من أفضل الوجهات المفضلة لمختلف الناس من حول العالم، وواحدة من أفخم وأرقى المدن في العالم التي تتميز بتطور حضاري مبهر، إذ تعد الإمارة من أكثر المدن حداثة وأسرعها نمواً في العالم، ومدينة الفرص لملايين الوافدين وعائلاتهم، وتقدم دبي مجموعة واسعة من الخيارات للباحثين عن شقق وفلل للإيجار، للراغبين في العيش بأسلوب حياة عصري داخل شقق أو فلل مميزة، إذ يلبي سوق العقارات في المدينة جميع الرغبات من الشقق الفاخرة في الأبراج الشاهقة إلى الفلل الواسعة مع الحدائق الخاصة.

تخطيط حضري

وتحرص بلدية دبي على استمرارية الأهداف التنموية للتخطيط الحضري ومواكبة التطور الاقتصادي ومتطلبات الاستثمار، وتلبية احتياجات المستثمرين في المجال العقاري والعمراني بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتوافقاً مع مبادئ استدامة المدن، وترسم خطة دبي الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يعد الإنسان محورها، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة هدفها الأساسي، كما تسهم الخطة في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال العشرين عاماً المقبلة، وستوفر الخطة الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

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