اختتام التمرين المشترك بين القوات البرية لدولة الإمارات والجيش الأمريكي

المصدر: البيان

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شهد نائب قائد القوات البرية العميد الركن محمد خميس الحساني فعاليات اليوم الختامي لتمرين الاتحاد الحديدي /22 بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الجيش الأمريكي والذي نفذ على أرض الدولة بهدف تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية.

تضمن التمرين عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للوصول الى أعلى مستويات الاحترافية ، يأتي هذا التمرين تأكيداً على علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصةً العسكرية والدفاعية.

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