فريق مركز أبوظبي التقني يشارك في المسابقة العالمية للمهارات في ليون

المصدر: البيان

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انطلقت فعاليات المسابقة العالمية للمهارات ليون 2024 في 10 سبتمبر بحضور إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتستمر المسابقة حتى 15 سبتمبر الجاري، وتُعد من أكبر الفعاليات العالمية في مجال المهارات الفنية والتقنية.

ويشارك فريق "مهارات الإمارات" تحت مظلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في المسابقة العالمية للمهارات 2024، التي تقام في مدينة ليون الفرنسية، ويمثل الفريق نخبة من الشباب الإماراتي في منافسات دولية تهدف إلى إبراز المهارات المهنية والتقنية في مجالات متعددة.

ويمثل الوفد الإماراتي الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى مجموعة من مديري المركز التنفيذيين وخبراء المهارات الذين يشرفون على دعم وتوجيه فريق الإمارات في هذه الفعالية الدولية المرموقة.

ويتنافس 17 متسابقاً ومتسابقة من الإمارات في 16 مهارة متنوعة، تشمل هندسة محركات الطيران وتقنية السيارات والرعاية الصحية والاجتماعية وهندسة الإلكترونيات وغيرها، ما يعكس التزام الإمارات بتطوير مهارات شبابها وإبراز قدراتهم على الساحة العالمية.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود المركز لتعزيز مهارات الشباب الإماراتي وتقديمهم بصفتهم ممثلين مشرفين في المحافل الدولية، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً رائداً في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.

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