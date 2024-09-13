بعد استحواذها على 300 لوحة.. أسطول «تاكسي دبي» يرتفع إلى 6 آلاف مركبة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 300 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتعزز مكانتها الريادية كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، مع زيادة العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى 6,000 مركبة، وارتفاع حصتها السوقية إلى 46%، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في قطاع مركبات الأجرة لمواكبة زيادة الطلب على خدماتها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليون درهم سنوياً، بما يتواءم مع استراتيجة النمو للشركة.

10% نسبة النمو خلال عام 2024

وأشار منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي إلى أن الاستحواذ على 300 لوحة جديدة يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في أسطولها، والذي شهد خلال عام 2024 نمواً بنسبة بلغت نحو 10%، وهو ما يؤكد مكانتها كأكبر شركة مشغلة في قطاع النقل في دبي، حيث وصل العدد الأجمالي لأسطول مركبات الشركة لما يقارب 9,000 مركبة بما فيها مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، ويرسّخ قوة مركزها المالي ومقدرتها على التوسّع والاستحواذ، وجاهزيتها في مواكبة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

زيادة الإيرادات

وأكد منصور رحمه الفلاسي إلى أن هذا الاستحواذ سيلعب دوراً مهماً في زيادة الإيرادات الإجمالية للشركة، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، بما يساهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية لتاكسي دبي على صعيد الاستدامة المالية من خلال دعم الربحية وتنمية الإيرادات والاستثمار، مشيراً إلى أن 25% من اللوحات التي تم الاستحواذ عليها ستخصص لمركبات الأجرة الكهربائية، بما يراعي أعلى معايير الحفاظ على البيئة والوصول إلى 0 انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

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