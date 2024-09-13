الإمارات تشارك في الاجتماع الـ26 لوكلاء وزارات العدل بدول التعاون في الدوحة

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بجانب مناقشة عدد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وأكد الحمادي أهمية هذه الاجتماعات الدورية والتي تجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك، للارتقاء بنُظمها القضائية والقانونية.

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