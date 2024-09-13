انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة في الإمارات خلال الأيام القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس للفترة من الأحد 13 سبتمبر إلى الخميس 17 سبتمبر 2024، مشيرًا إلى حالة جوية متقلبة تتضمن رطوبة صباحية وفرص لتشكل ضباب، مع احتمالات هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق.

الجمعة 13 سبتمبر

تشهد البلاد طقسًا رطبًا صباحًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، خاصة في المناطق الغربية. يكون الجو صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 35 كم/س، وتكون مثيرة للغبار خلال النهار. البحر سيكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

السبت 14 سبتمبر

تستمر الرطوبة على المناطق الساحلية والغربية مع فرص لتشكل الضباب صباحًا. يشهد الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب الركامية شرقًا بعد الظهر، وتوقعات بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، تصل سرعتها إلى 35 كم/س، والبحر يبقى خفيف الموج.

الأحد 15 سبتمبر

تستمر الأجواء الرطبة على المناطق الساحلية، مع احتمالات لتشكل الضباب صباحًا. الطقس يكون صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع فرص لتشكل سحب ركامية شرقًا مصحوبة بأمطار، إلى جانب انخفاض إضافي في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارًا، مع بقاء البحر خفيف الموج.

الاثنين 16 سبتمبر

تتواصل الأجواء الرطبة على المناطق الساحلية صباحًا، مع احتمالات لتشكل سحب ركامية شرقًا قد تؤدي إلى هطول أمطار. الرياح تتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س، وتكون مثيرة للغبار في النهار، مع بحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء 17 سبتمبر

الطقس يكون صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب شرقًا بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ختامًا، ينصح المركز الوطني للأرصاد بتوخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للغبار، وكذلك عند ظهور الضباب على الطرقات.