«محمد بن راشد للإسكان» و«دوكاب» تتعاونان لبناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «دوكاب»، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لبناء نحو 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن.

وقع الاتفاقية، محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: «تمثل اتفاقية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خطوة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بتمكين التماسك المجتمعي وحرصنا على تعزيز جودة الحياة لكافة فئات المجتمع ».

وقال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم أصحاب الهمم وكبار السن وحرصنا على الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع. نحن نسعى بشكل متواصل إلى تقديم الخدمات الرائدة لضمان سبل السعادة والراحة لكافة فئات المجتمع».

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