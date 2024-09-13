سفير الإمارات يبحث ووزير الخارجية الكويتي العلاقات الثنائية

المصدر: الكويت - وام

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التقى مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى عبدالله اليحيا، وتمنياته لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمل عبدالله اليحيا تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على الصعد والمجالات كافة.

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