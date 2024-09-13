محمد بن راشد: حمد بن عيسى صديق لا يتغير وسند لا يتزحزح وأخ لا تزيده الأيام إلا محبة وقرباً

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين ومع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، قديمة وشخصية وعميقة. وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الملك حمد بن عيسى صديق لا يتغير وسند لا يتزحزح وأخ لا تزيده الأيام إلا محبة وقرباً، حيث دون سموه على منصة «إكس» أمس: «أثناء لقائي اليوم، مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.. علاقتنا مع البحرين ومع ملكها قديمة وشخصية وعميقة.. صديق لا يتغير.. وسند لا يتزحزح.. وأخ لا تزيده الأيام إلا محبةً وقرباً».

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي والذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملك حمد بن عيسى، الأحاديث الودية حول ما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

علاقات

كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون بين البلدين من تقدم مستمر على جميع المستويات، وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والرؤية المشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن راشد: علاقتنا مع البحرين ومع ملكها قديمة وشخصية وعميقة

محمد بن راشد وحمد بن عيسى يستعرضان العلاقات الأخوية المتينة والحرص المشترك على مواصلة ترسيخها

تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين في إطار الروابط الأخوية

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