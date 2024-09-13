حميد النعيمي: تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله خير معين على التربية الصالحة

المصدر: عجمان ــ وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير نتائج النشاط الصيفي 12 لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، والذي استمر 45 يوماً، واستفاد منه 512 طالباً وطالبة 37 % منهم من المواطنين و57 % من العرب، و6 % من جنسيات أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم أمس، حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله وتعلم تلاوته والتعمق في فهم معانيه، وتدبرها، فهي خير معين على التربية الصالحة منذ الصغر.

وقال سموه: إن تحفيظ القرآن الكريم للنشء من أسمى الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام توليان اهتماماً كبيراً بمراكز التحفيظ، وتوفر لها الدعم الكامل لتؤدي الدور المنوط بها في تخريج أجيال حافظة لكتاب الله وقادرة على تلاوته وتجويده وملمة بتعاليمه وتسير على نهجه في سلوكها ومعاملاتها.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن الإمارة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان، ليتوسع في برامجه، ويضاعف أنشطته لتشمل قطاعاً أكبر من المستفيدين من مختلف الأعمار والفئات من المواطنين والمقيمين.

وأثنى سموه على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وحرصه على تنظيم أنشطة متميزة ومثمرة على مدار العام، والوصول بها لمختلف أنحاء الإمارة. حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. من جانبه قال حسين محمد الحمادي: «بفضل الدعم المستمر والرعاية الكاملة من صاحب السمو حاكم عجمان لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، ومتابعة سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يمضي المركز في تنفيذ برامج دينية وتربوية وتثقيفية ورياضية متنوعة يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات سنوياً».

وأوضح الحمادي أن النشاط الصيفي شهد 33 حلقة، تنوعت ما بين حلقات للذكور والإناث وحلقات للبراعم وحلقات للمواطنين، وبلغ مجموع أجزاء الحفظ 626 جزءاً، وبلغ مجموع أجزاء المراجعة 1389 جزءاً، وبلغ عدد الخاتمين 10 طلاب وطالبات، فيما وصل عدد المجازين بالجزرية 24 طالباً وطالبة.

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