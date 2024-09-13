بحث تعزيز التعاون بين «البيان» وجامعة «حمدان الذكية»

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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بحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية مع صحيفة «البيان» آفاق التعاون المشترك وتوسيع مجالاته والقضايا محط اهتمام الطرفين وبناء القدرات، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتطوير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الصحيفة لمقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، حيث استقبل الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وفد الصحيفة يترأسه حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وأكد عمق العلاقة التي تربط الجامعة بالمؤسسات المجتمعية في مختلف المجالات لاسيما الإعلامية.

وبدأ الاجتماع بجلسة تمهيدية استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون المشترك، كما استعرضت الجامعة نبذة عن استراتيجيتها الجديدة، واتفق الطرفان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتعزيز وتطوير العلاقة التي تربط الصحيفة بالجامعة، كما سلطت الزيارة الضوء على تبادل المعارف، بما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في المجالين الإعلامي والأكاديمي.

ومن ناحيته ثمن وفد الصحيفة جهود «جامعة حمدان الذكية» ودورها البارز والمميز في المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الزيارة تجسد التزام الصحيفة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الابتكار، وتشجع النمو ضمن القطاعات الرئيسة في دبي.

وأكد الوفد سعي الصحيفة إلى تعميق هذه الشراكات انسجاماً مع قناعاتها بالعلاقات التكاملية بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأكاديمية، لاسيما جامعة حمدان الذكية التي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي، من خلال تبنيها التعليم الذكي القائم على قيادة الابتكار من أجل هندسة مستقبل التعليم بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات.

بدوره ثمن الدكتور منصور العور زيارة وفد الصحيفة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز وتدعيم أواصر التعاون المشترك بما يسهم في خدمة الأفراد والمؤسسات والمجتمع، كما أكد استعداد الجامعة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف الطرفين.

وقال: إن جامعة حمدان بن محمد الذكية تلتزم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البحث العلمي، وتأكيد أهمية التكامل بين المعارف الأكاديمية ومستجدات التقنية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الكفيلة بإكساب أجيال المستقبل المهارات والخبرات اللازمة لدفع عجلة التطور والازدهار في الإمارة.

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