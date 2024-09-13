سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية «كرسي أستاذية»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، صباح أمس، في مكتب سموه بالجامعة توقيع اتفاقية تمويل كرسي أستاذية بين جامعة الشارقة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية.

وكان في استقبال سموه، الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والمهندس حاتم الموسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعدد من مسؤولي الجهتين.

ووقع الاتفاقية التي تنص على أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي أستاذية باسم المؤسسة بجامعة الشارقة كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، والمهندس حاتم الموسى.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي أستاذية باسم المؤسسة بجامعة الشارقة إسهاماً منها في إثراء الأنشطة البحثية والتعليمية لدى الجامعة لتعزيز دورها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل مجالات اتفاقية كرسي الأستاذية دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وغير ذلك من المجالات بما تستلزمه من معدات وموارد وأنظمة، ودعم وتمويل المؤتمرات العلمية ذات الصلة بمجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، بما في ذلك منتدى المرأة في البحث العلمي الذي تنظمه جامعة الشارقة.

وتنص الاتفاقية على أن تعمل جامعة الشارقة على اقتراح الدراسات والأبحاث طبقاً للمجالات المتفق عليها وذلك ضمن فريق عمل متخصص من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء الذين سيقومون بهذه الدراسات والأبحاث، كما يشمل التعاون التدريب العملي والإشراف على أبحاث طلبة الجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

وبحسب الاتفاقية الموقعة ستمول مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مشروع كرسي الأستاذية في جامعة الشارقة من خلال تخصيص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم إماراتي، ولمدة 10 سنوات.

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