جائزة دبي الدولية للقرآن تختتم اليوم مسابقة الشيخة فاطمة في نسختها الثامنة

المصدر: دبي - البيان

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تقيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء اليوم، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي أقيمت على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وبحضور جمع كبير من سيدات المجتمع والمتسابقات ومرافقاتهن، ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، نائب رئيس لجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية القرآن الكريم أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم الدولية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية القرآن الكريم، عضوات لجنة الاختبار المبدئي للمتسابقات.

وأعلن الدكتور سعيد حارب عن إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة بعد تطويره، والذي تم تصميمه لتعزيز تجربة المستخدمين، ولتلبية احتياجات الزائرين بكفاءة عالية، حيث يتميز بتقسيم مطور يوافق فروع الجائزة المتعددة في أقسام مخصصة، لتسهيل التنقل والوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل فعال.

وأشار أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي للجائزة إلى أن الموقع يقدم أيضاً خدمات مبتكرة مثل نشر آخر أخبار الجائزة، والمسابقات بالإضافة إلى السماح للفريق بنشر قواعد بيانات الجائزة، مما يجعله مورداً قيماً لكل من المشاركين والباحثين على حد سواء، وأضاف أن الموقع مصمم ليكون متوافقاً في استخدامه مع الأجهزة الذكية الحديثة استخداماً مريحاً وآمناً، ويستخدم أحدث التقنيات لضمان سرعة وأمان التصفح، وهذا التحديث يعكس التزام الجائزة بالابتكار والتميز في كل ما تقدمه من خدمات.

وقال: إن الجائزة تتطلع إلى مواصلة تقديم محتوى متميز في موقعها الإلكتروني الجديد بجودة عالية للمساهمة في نشر وخدمة القرآن الكريم وتعليمه لجمهور واسع بأنحاء العالم الإسلامي والدولي امتداداً واستمراراً لنجاح كل فعاليات ومسابقات الجائزة وتطورها الملحوظ، والذي يرجع للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام، الذي تحظى به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس الجائزة.

وقدم الزاهد شكره لجهود إخوانه أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه، والعاملين في الجائزة على تفانيهم وحرصهم على مزيد من النجاح والتميز في كل أعمال وحدات وفروع الجائزة، لتظل دائماً على قمة هرم المؤسسات القرآنية الدولية في خدمة كتاب الله وحفظته.

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