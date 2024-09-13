أحمد بن مسحار: تشريعات الإمارات تتسم بالمرونة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن اليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع يسوده النظام والعدل والإنصاف، وتُصَان في كنفه الحقوق، ويمثل هذا اليوم فرصةً لتعزيز الوعي القانوني للمجتمعات، والتعريف بأهمية احترام القانون كمقياس رئيسي لنهضة الدول، ومحرك أساسي للتطور والازدهار.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالاً يُحتذى به عالمياً في إرساء ثقافة احترام القانون، وتتسم المنظومة القانونية الوطنية باستباقيتها ومرونتها وشموليتها، لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثلى للحياة والعمل والاستثمار، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز