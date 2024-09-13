«وطني الإمارات» تناقش دور الإعلام في نشر التسامح لدى الطلبة

المصدر: دبي- البيان

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شاركت مؤسسة وطني الإمارات في فعاليات ملتقى «تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر في المؤسسات التعليمية» الذي نظّمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في مدينة المنامة، مملكة البحرين، وذلك تماشياً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والحوار.

وقدّم ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ورقة عمل بعنوان «دور المؤسسات الإعلامية في نشر قيم التسامح وقبول الآخر لدى طلبة التعليم العام»، تناول فيها الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في بناء منظومة تسهم في التنشئة الاجتماعية الإيجابية.

وقال الفلاسي: «نفخر بمشاركتنا في هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على تكريس مفاهيم التسامح والتواصل والحوار البناء وقبول الآخر لبناء مجتمع متضامن ومنفتح دون أن يؤثر ذلك على هويته الوطنية، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية تنمية القيم الإيجابية لدى الطلبة». وفي ختام الجلسة، أكد ضرورة التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والالتزام بالمواثيق والمعايير المهنية عند تقديم المحتوى، بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة تتوافق مع الإعلام الرقمي.

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