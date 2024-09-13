دوريات مشتركة بين «هيئة الطرق» و«شرطة دبي» للرقابة على المركبات الثقيلة

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي مبادرة الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة في إمارة دبي، ويأتي إطلاق هذه الدوريات ضمن الجهود المشتركة لتكثيف عمليات الرقابة والحملات التفتيشية وتوسيع نطاق التغطية في الإمارة، لتشمل 6 شوارع رئيسة، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع الخيل، وشارع رأس الخور، وشارع مطار آل مكتوم، وشارع دبي العين.

وأوضح اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات أن الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة، ستسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات للسلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب الالتزام بالصيانة الميكانيكية لهذه المركبات.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة وشرطة دبي تعملان على رصد وضبط المركبات الثقيلة على الطرق الخارجية، والتفتيش لمعاينة المركبات من الناحية الفنية وللتأكد من سلامة المركبات الثقيلة وجاهزيتها للسير على الطرق الخارجية.

وأضاف البنا: يعد إطلاق الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة، ثمرة الجهود والتعاون الوثيق بين الهيئة وشرطة دبي، لتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في الإمارة وغايات هيئة الطرق والمواصلات من خلال تعزيز الضبط المروري لمرتكبي المخالفات من أصحاب المركبات الثقيلة للحد منها، حيث تحرص الهيئة على تنفيذ محور السلامة المرورية، وتحقيق رؤيتها في (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن معدل وفيات الحوادث المرورية انخفض بنسبة 93 %، خلال الفترة من 2007 إلى عام 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز