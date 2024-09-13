تخريج دفعات مديري الدعوى وأمناء السر بمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفى معهد دبي القضائي، أمس، بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمديري الدعوى بمحاكم دبي، والدفعتين الثانية والثالثة من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر بمحاكم دبي، تتويجاً لجهوده في بناء كوادر قانونية وطنية مؤهلة لتعزيز كفاءة الأداء في المنظومة القضائية.

وشهد حضور الحفل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

رؤية حكيمة

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «إن تخريج هذه الدفعات الجديدة من منتسبي الدبلومات القانونية والقضائية في معهد دبي القضائي هو تجسيد للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية». وأضاف: «نؤمن في إمارة دبي بأهمية بناء كوادر قانونية وطنية متميزة قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة، وإدارة القضايا بكفاءة عالية».

وأعرب الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي عن فخره بالخريجين وطموحهم اللامحدود، وإصرارهم على التطلع نحو المستقبل.

وقال: «إن أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية له دور حيوي في ترسيخ المنظومة القضائية، والمساهمة في خلق بيئة عادلة، تعزز احترام وسيادة القانون بين أوساط المجتمع، حيث إن تخريج دفعة درجة دبلوم في تخصص الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر ولمديري الدعوى لمحاكم دبي تعكس التزام محاكم دبي بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتأهيل وبناء كفاءات قيادية».

و أكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي حرص معهد دبي القضائي على تبني أفضل الممارسات القانونية والسلوكية، مشيرة إلى أنه تم تطوير برامج هذه الدبلومات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسلطة القضائية، وتزويد المتدربين بأسس قانونية متينة وأحدث الاستراتيجيات القضائية.

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