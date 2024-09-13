إطلاق أكاديمية «IMI» لتطوير الجيل الجديد من المواهب الإعلامية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «IMI»، المجموعة الإعلامية العالمية الرائدة الخاصة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق أكاديمية «IMI»، والتي من المنتظر أن تلعب دوراً محورياً في صياغة وتطوير قطاع الإعلام على صعيد المنطقة، وذلك من خلال تزويد الجيل الجديد من الصحفيين وصناع المحتوى والباحثين عن الاحتراف بالمهارات اللازمة للتميز في مجال الإعلام، من خلال تقديم منهج متطور، يركز على الإعلام والصحافة وصناعة المحتوى باستخدام أحدث الأساليب الأكاديمية في بيئة إعلامية واقعية.

وستقوم أكاديمية «IMI» الجديدة بالبناء على الجهود السابقة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بقيادة الإعلامي الإماراتي ومقدم الأخبار والبرامج فيصل بن حريز، والذي سيتولى منصب رئيس الأكاديمية الجديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز