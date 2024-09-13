«كهرباء دبي» تكرم 194 موظفاً وموظفة فازوا بجوائز «نجوم ديوا»

المصدر: دبي- البيان

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كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 194 موظفاً وموظفة فازوا بجوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز – الدورة الأولى لعام 2024، وذلك ضمن فئات «التميز الوظيفي» و«التميز الإداري»، والخريجين والمشاركين في برنامج خبراء التميز والمقيمين الداخليين لعام 2024، وأبطال الحوكمة 2023، وأبطال الرشاقة 2023 وأبطال الامتثال 2023، والفائزين بجائزة الصحة والسلامة 2023، وأفضل فريق مراقبة أداء الاستهلاك 2024، إضافة إلى متطوعي الهيئة المتميزين لعام 2023.

وقال معالي سعيد الطاير: «إن التميز بالنسبة لنا ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، وإنما رحلة مستمرة لا تتوقف ونهج نتبعه في جميع مشاريعنا وعملياتنا التشغيلية وخدماتنا، وفق استراتيجيات وخطط عمل واضحة نتكاتف جميعنا لتنفيذها، مشيراً إلى أن جوائز نجوم ديوا تهدف إلى ترسيخ أسس التميز المستدام وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وأضاف معاليه : «تعكس جوائز نجوم ديوا التزامنا بمأسسة ثقافة التميز وتوفير بيئة عمل إيجابية تحفز الإبداع والابتكار وتواكب التغيرات المتسارعة، وتشجع التنافس الإيجابي، وتسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية للاستثمار في كوادرنا البشرية».

وخاطب معالي الطاير الموظفين الفائزين قائلاً «إن نجاحنا وتميزنا لم يكن ليتحقق لولا جهودكم ومساهماتكم الفاعلة في تعزيز مكانتنا ضمن أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم.».

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز التنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة.

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