مستشفى القاسمي بالشارقة يقدم علاجاً جديداً لنقص التروية يمنع بتر الأطراف

المصدر: وام

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أعلن مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم تحقيق إنجاز طبي رائد في مجال علاج نقص التروية المزمن المهدد للأطراف أسفل الركبة بعد نجاحه في زراعة أول دعامة "إسبريت" (Esprit™ BTK) محملة بعقار "إيفروليموس" وقابلة للذوبان بشكل تلقائي وذلك للمرة الأولى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد دعامة "إسبريت" الجديدة من تطوير شركة "أبوت" الطبية الدعامة الأولى من نوعها وأحدث الحلول المخصصة لعلاج الأوعية الدموية عند مرضى نقص التروية المزمن الذي يهدد الأطراف أسفل الركبة .

حصلت هذه الدعامة المبتكرة المكونة من مواد مشابهة للخيوط الجراحية على ترخيص منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخراً لتقدم بذلك خياراً علاجياً جديداً يقلل من مخاطر المضاعفات طويلة الأمد .

وتعمل الدعامة قبل ذوبانها على إبقاء الوعاء الدموي مفتوحاً لحين إطلاق العقار الذي يساعد على شفائه وتقويته بما يكفي ليبقى مفتوحاً تلقائياً.

وأكد الدكتور عارف النورياني مدير مستشفى القاسمي بالشارقة أن نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في زراعة دعامة "إسبريت" الحديثة والمبتكرة يمثل إنجازاً فريداً وعلامة فارقة في مسيرة تطور القطاع الصحي بالدولة لما توفره هذه الدعامة من حل علاجي مبتكر من شأنه الإسهام في تحسين جودة حياة المرضى من خلال معالجة مشاكل الشرايين المتصلبة تحت الركبة والتي غالباً ما تؤدي إلى بتر الأعضاء ونسب عالية من الوفيات بعد خمس سنوات من العلاج .

وأشار إلى أن الإنجاز يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المتواصل بتحسين جودة الرعاية الصحية وإحداث نقلة نوعية في حياة الأفراد عبر تبني نهج ابتكاري قائم على التكنولوجيا الطبية المتقدمة بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071 التي تركز على تعزيز الابتكار في جميع القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع الصحي.

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