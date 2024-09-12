أحمد بن محمد: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن العلاقة مع الصين تشهد نمواً متصاعداً، باعتبارها الشريك التجاري الأول للإمارات.

ولفت سموه خلال حضوره ختام فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي، بجانب لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى وجود أكثر من 15500 شركة صينية عاملة في الإمارات، منها 5500 شركة عاملة في دبي.

وأكد سموه تطلع دبي لتعزيز هذه العلاقة الاقتصادية مع الصين ومع مختلف الدول بما يدعم تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "X": "بحضور لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، و300 من المسؤولين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، شهدت اليوم ختام فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي ونشكر ضيف البلاد على كلمته خلال المنتدى".

وأضاف سموه: "علاقتنا مع الصين تشهد نمواً متصاعداً، فهي الشريك التجاري الأول للإمارات. اليوم، لدينا أكثر من 15500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، واستقبلنا 1.2 مليون سائح صيني خلال عام 2023، وعلى مستوى دبي، بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة دبي نحو 5500 شركة".

وختم سموه تدوينته: "ونتطلع لتعزيز هذه العلاقة الاقتصادية مع الصين ومع مختلف الدول بما يدعم تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

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