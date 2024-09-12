حمدان بن محمد: ملتزمون بدعم الكفاءات الوطنية لترسيخ ريادة الإمارات العالمية

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتخصيص منح دراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة للمشاركة في برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وأكد سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "X"، الالتزام الكامل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينهم، بما يرسخ ريادة الإمارات العالمية.

جاء ذلك بعد أن شهد سموه حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينته عبر "X": "شهدت حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي".

وأضاف سموه: "ووجهنا بتخصيص منح دراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز"

وختم سموه تدوينته بالقول: "نبارك لجميع الخريجين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية، ونؤكد مجدداً التزامنا الكامل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينهم بما يرسخ ريادة الإمارات العالمية".

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