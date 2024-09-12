تحديث الدليل الإرشادي للمواد والمستلزمات الزراعية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة دليل مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي والواردة ضمن خدمة طلب مواد دعم المزارعين للعام 2024، وتضمن الدليل قائمة بالمواد والكميات المدعومة من قبل الوزارة والتي يمكن للمزارع الحصول عليها بنصف القيمة المالية، وأسماء الشركات والموردين الذين يقومون بتوفير هذه المواد وسعرها العادي في الأسواق والسعر الخاص بالمزارعين بعد الخصم، إضافة إلى تفاصيل مكونات المنتجات وبلد المنشأ وملاءمتها لتحمّل ملوحة التربة والمياه ودرجات الحرارة والظروف الزراعية المختلفة.

معايير فنية

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يهدف لتشجيع المزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة على تبني أنماط زراعية حديثة مثل الزراعة المحمية (بيوت شبكية) والزراعة العضوية من أجل إنتاج زراعي آمن، بحيث يتم توفير مستلزمات الإنتاج كالبذور والأسمدة وفق أفضل المعايير الفنية وبنصف القيمة المالية للمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وحدد الدليل عدداً من النقاط المهمة التي يجب على الشركات الموردة للمواد الالتزام بها، حيث أكد الدليل ضرورة التزام الشركات الموردة لمواد دعم الإنتاج الزراعي بتسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو في مكان قريب من موقع المزرعة على الشارع العام، وفي الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدوث أي تأخير في تسليم المواد يستطيع المزارع التواصل مع إدارة المنطقة وإبلاغهم بذلك.

استلام المواد

وأشار الدليل إلى أنه في حال تعذر على المزارع استلام المواد خلال الفترة المحددة لسبب قاهر فعليه إبلاغ إدارة المنطقة لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة، وفي حال ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة أو كان لدى المزارع أي شكوى يقوم المزارع بالاتصال بإدارة المنطقة فوراً وإبلاغها بذلك.

وأكد الدليل أنه يتوجب على المزارع التأكد من استلام نفس المواد المعتمدة والمدرجة في الدليل، وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة عبر قنواتها المختلفة.

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