أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد، ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X"، تعليقاً على الفيلم المؤثر الذي استعرض تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلية مونز العسكرية، وجسد معاني الإلهام والاحتفاء بقدرات سموه القيادية المبكرة وبصيرته الثاقبة.

وقال معاليه: "الفيلم المؤثر لتجربة الشيخ محمد بن راشد في كلية مونز العسكرية تجسيد حي لمعاني الإلهام والاحتفاء بقدرات قيادية مبكرة وبصيرة ثاقبة".

وأضاف: "قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.. حفظ الله بو راشد وسدد خطاه".

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