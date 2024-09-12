الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

المصدر: وام

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، مع حسام الدين دخيل، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.

جاء خلال اللقاء الذي جرى بينهما اليوم في مقر المجلس في أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن العلاقات الإماراتية التونسية عريقة وتاريخية وتمتد لعقود من التعاون والتفاهم المتبادل، حيث جمعت البلدين روابط قوية قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة في مختلف المجالات.

وأعرب معاليه عن تمنياته لحسام الدين دخيل بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في الدفع بعلاقات التعاون القائمة إلى آفاق أرحب.

بدوره، أعرب حسام الدين دخيل عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور في شتى المجالات.

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