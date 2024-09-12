«الداخلية» و«محمد بن راشد للفضاء» يعززان التعاون في التدريب والتطوير

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتطوير، وتبادل التجارب والخبرات العملية للارتقاء بمستوى قدرات العاملين، وتأهيلهم من خلال تزويدهم بالعلوم والمعارف الحديثة، وذلك عبر البرامج والدورات التدريبية المتخصصة.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر الوزارة في أبوظبي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وسالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، أن الوزارة تعمل ضمن نطاق واسع في تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، انطلاقاً من رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى توحيد الجهود المتكاملة مع الشركاء، لبحث الارتقاء بمنظومة العمل، وتطوير الخدمات والأنظمة في المجالات المختلفة، تعزيزاً لجودة الحياة في المجتمع.

وأضاف أن المذكرة ستعزز الاستفادة من التجارب والخبرات العملية بين الوزارة ومركز محمد بن راشد، بما يضمن استدامة مسيرة التميز والريادة المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية نحو مستهدفات الحكومة المستقبلية، من خلال البرامج التدريبية المتطورة، والدورات التخصصية التي سيتم تنظيمها من قبل الجانبين.

وأكد الخييلي أهمية إبرام هذا الاتفاق التعاوني المتبادل، بما يعود بالنفع العام لكلا الطرفين، من حيث الوصول إلى تطبيق وتبنّي أفضل الممارسات، والارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية العاملة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

من جانبه، قال سالم حميد المري، إن تعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في مجال التدريب وتبادل الخبرات، يأتي ضمن إطار دعم الجهود والخطط الاستراتيجية للمركز، لكون هذا التعاون يسعى إلى تحقيق الطموحات المستقبلية، من خلال تأهيل الكوادر، وتمكينهم عبر البرامج التدريبية المبتكرة.

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