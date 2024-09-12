المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «مزارع ومربٍ مبتكر برؤية مستدامة».

وأشارت الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية نظمتها، أمس، في مقرها الرئيس بأبوظبي، إلى أنه تم فتح باب التقديم للجائزة واستقبال طلبات الترشيح عبر موقعها الإلكتروني ( smaea.ae)، وذلك حتى 15 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها عمليات التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية لاختيار المرشحين النهائيين، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير 2025.

وكشفت الهيئة عما وصفته بـ«هيكلية جديدة لفئات الجائزة والمسابقات وجوائزها النقدية والمهرجانات المصاحبة ومعايير التقييم المحدثة»، إذ أفادت بأن إجمالي الجوائز النقدية المخصصة للجائزة هذا العام يبلغ 10 ملايين درهم، بينها 5.4 ملايين درهم جوائز نقدية، موزعة على 4 فئات رئيسة، و13 جائزة فرعية، تقدم للفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، بإجمالي 65 فائزاً وفائزة من الأفراد والمزارع.

جوائز

وأشارت إلى أنه تم تخصيص نحو 4.6 ملايين درهم جوائز نقدية تقدم لأكثر من 400 شخص من المشاركين في المهرجانات والمسابقات المصاحبة، والتي تشمل 5 مهرجانات، و89 مسابقة، موضحة أن فئات الجائزة تضم «جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميزة»، وتشمل 7 فئات فرعية هي: «أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، أفضل مزرعة إنتاج فاكهة، أفضل مزرعة عضوية، العزب المنتجة، صغار المنتجين ومربي النحل، مربي الأحياء المائية». فيما تضم جائزة «المزارع التجارية» فئتين، الأولى «المزارع النباتية التجارية»، والثانية «مزارع الإنتاج الحيواني التجارية»، بينما تم تكريس الفئة الرئيسة الثالثة لـ«الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني»، بالإضافة إلى تخصيص فئة «المزارعة والمربية المتميزة»، والتي تضم جائزتين فرعيتين لكل من أفضل مزارعة متميزة، وأفضل مربية ثروة حيوانية متميزة.

وأكدت الهيئة عزمها المشاركة في فعاليات النسخة المقبلة من مهرجان الشيخ زايد، وكشفت عن الخطط الأولية للأنشطة والفعاليات، التي ستستضيفها في جناحها خلال فترة المهرجان، والتي تشتمل على 5 مهرجانات رئيسة تضم الحلة الجديدة لمهرجان الوثبة الزراعي، ومهرجان الوثبة الغذائي، ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل ومهرجان الزهور، علاوة على تنظيم 10 مزادات مختلفة للثروة الحيوانية.

تقييم

وكشفت عن إضافة عناصر تقييم جديدة لفئات الجائزة تنسجم مع أهدافها الخاصة بالتميز والاستدامة، بما في ذلك قياس البصمة المائية في الإنتاج وقياس كفاءة الإنتاج والحصول على شهادات الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وقياس قيمة التكاليف لتطوير المزارع والعزب وقياس العائد المالي للمزرعة.

ولفتت إلى أنه تم تطوير آلية التقديم لتسهيل مشاركة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، منوهة بأنها ستواصل تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، مع تحديث آلية التكريم للمراكز الثلاثة الأولى، بما ينسجم مع إنجازاتهم المتميزة.

وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني يواصل تحقيق خطوات مهمة في اعتماد أفضل الممارسات العالمية المتميزة والمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلي، مشيرة إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تسعى للارتقاء بهذه الجهود على امتداد إمارات الدولة، عبر توفير بيئة تنافسية محفزة على الابتكار، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على اعتماد أفضل الممارسات وتطوير إنتاج زراعي وغذائي محلي مستدام.

وقالت المهيري، في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي: «تنسجم أهداف الجائزة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخطط التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما تحمل دورة هذا العام للجائزة أهمية وطنية خاصة من حيث تزامنها مع عام الاستدامة للعام الثاني على التوالي».

وأضافت: «تغطي هيكلية الجائزة كامل أقسام القطاع الزراعي، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري، الذي يلعبه جميع المزارعين في تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة، بغض النظر عن حجم أعمالهم، خصوصاً وأن هدفنا هو نشر ثقافة التميز، وتشجيع المزيد من المزارعين على استكشاف الابتكارات الزراعية وتطبيقها في مزارعهم»، معربة عن ثقتها بأن تمثل الجوائز النقدية، التي تقدمها الجائزة والمسابقات المصاحبة، مصدر دعم مهم للمزارع لاعتماد حلول مستدامة أفضل في مزارعهم، ما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ومن تنافسيتهم في السوق.

واستقطبت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسة للجائزة، فيما فاز بمختلف فئاتها 107 فائزين، وتجاوز إجمالي الجوائز عن الدورتين الأولى والثانية 16.7 مليون درهم.

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