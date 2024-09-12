جناح بلجيكا في «ويتيكس» يركز على حلول إزالة الكربون والطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن جناح مملكة بلجيكا المشارك في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» مجموعة من كبرى الشركات البلجيكية المتخصصة في المراجل الصناعية لاسترداد الحرارة المفقودة، وتحويلها إلى بخار لتشغيل التوربينات الغازية، والبرمجيات المؤسسية المساعدة على إزالة الكربون وقياس انبعاثات غازات الدفيئة والبصمة الكربونية، ومضخات المياه المعتمدة على الطاقة الشمسية والخزانات المرنة والوحدات الصناعية لتنقية المياه وحلول توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويتضمن المعرض 16 جناحاً دولياً من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «نرحب بمشاركة الشركات البلجيكية في «ويتيكس»، ونتطلع إلى أن يكون المعرض محطة جديدة لتعزيز العلاقات القوية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا الصديقة، والبناء على التعاون الناجح والشراكات النوعية، التي أسستها الشركات البلجيكية خلال مشاركاتها السابقة في «ويتيكس»، وضمن الوفد البلجيكي في مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات.

وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية وإزالة الكربون والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر «ويتيكس» فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية، التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، وملتقى عالمي سنوي تترقبه الشركات والمسؤولون وصناع القرار والخبراء لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، التي من شأنها صنع مستقبل أكثر استدامة للجميع».

من جانبه قال أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات: «تشارك مملكة بلجيكا دولة الإمارات في الرغبة في تعزيز مستقبل مستدام للجميع، ولقد اندرجت مشاركتنا في مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات العام الماضي في هذا الجهد المشترك، ونتمنى أن نواصل هذا الالتزام من خلال جناح بلجيكا في معرض «ويتيكس» هذا العام، مما يعزز مرة أخرى علاقاتنا الاقتصادية والمؤسسية».

من جهتها قالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): «يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، ويمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته». وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21 % من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليارات دولار.

ومن جهته قال راؤول أنطوان من شركة «سوتراد ووتر Sotrad Water»: «شهد العام الماضي مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» بدبي، وقد أعجبت حقاً بالمجموعة الواسعة من الزوار والعارضين المثيرين للاهتمام من جميع أنحاء المنطقة وفي «سوتراد ووتر»، نحن متخصصون في تصميم وتصنيع حلول مياه الشرب لسكان المناطق النائية في البلدان الناشئة، مما يضمن حصول الأشخاص الأكثر احتياجاً على الدعم المستدام، وباعتبارها مركزاً عالمياً، فقد وفرت لنا دبي منصة مثالية لإجراء اتصالات قيمة مع الشركاء الفنيين وهياكل التمويل والعملاء المحتملين».

ومن أبرز الشركات المشاركة في الجناح البلجيكي بالمعرض مجموعة «جون كوكريل John Cockerill»، وشركة «دي كاربونايز D Carbonize»، شركة «سوتراد ووتر Sotrad Water»، وشركة «سي إي + تي باور CE+T Power»، شركة «إلوي ووتر Eloy Water»، وشركة «تشيمبو بيفل Chembo Bevil».

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