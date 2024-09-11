حجز سيارات الأجرة في دبي من خلال «الواتساب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طورت دبي خدمات رائدة تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لزوارها والمقيمين فيها، حيث أطلقت «هلا» خدمة جديدة تمكن العملاء من حجز رحلاتهم بسهولة عبر تطبيق «واتساب»، ويأتي إطلاق الخدمة في إطار الالتزام المستمر بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء، وتيسير التنقل في المدينة. وتتيح الخدمة الجديدة لسكان دبي وزوارها حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق «واتساب»، باستخدام روبوت محادثة متقدم يدير طلبات الحجز بسلاسة.

وتبدأ عملية الحجز عبر «واتساب» من خلال إرسال كلمة «Hi» إلى الرقم 800HALATAXI - 80042528294، حيث يقوم روبوت المحادثة بطلب موقع الراكب لإتمام الحجز وإرسال تأكيد بالرحلة، متضمناً تفاصيل الكابتن ووقت الوصول المتوقع. بالإضافة إلى ذلك تتيح الخدمة ميزة تتبع الرحلة في الوقت الفعلي، ومشاركة رابط التتبع مع الأصدقاء والعائلة، لضمان الأمان والراحة. وتكون الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يوفر للعملاء مرونة قصوى في الحجز. وتقدم خيارات دفع متنوعة، تشمل الدفع النقدي أو باستخدام البطاقة عند الوصول. إلى جانب خيار الحجز عبر واتساب يستمر توفر الحجز عبر تطبيق كريم، مما يضمن تجربة حجز سلسة ومريحة.

وتعليقاً على طرح الخدمة قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»: «يسعدنا توسيع قنوات التواصل مع عملائنا، من خلال إطلاق خدمة الحجز عبر «واتساب»، مما يجعل عملية الحجز أسرع وأكثر سهولة. وكأحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في العالم، يتيح لنا «واتساب» الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور والتفاعل مع عدد أكبر من المستخدمين في دبي. هذا التطوير يعكس التزامنا بتحسين تجربة التنقل اليومي لعملائنا، من خلال إضافة هذه المنصة المباشرة والبسيطة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز