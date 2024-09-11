محمد بن راشد: أعظم ما نتركه وراءنا رجال ونساء لديهم حس القيادة يحملون المسؤولية

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة».

وأضاف سموه: «مرت العشرون عاماً سريعة بتطوراتها وأحداثها ومشاريعها، تخرج من مركز القادة أكثر من 850 خريج، منهم اليوم الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات والبنوك وغيرهم، وسيبقى المركز يخرج لنا كوادر قيادية تكمل المسيرة وتحمل الراية».

وأكد سموه أنه «عندما ننظر للوراء تدرك أن أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة، يحملون المسؤولية، ويتحملون التحديات، ويحلمون دائما وأبداً أن يكون وطنهم في القمة».

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