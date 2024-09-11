حمدان بن محمد: دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله

المصدر: البيان

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رحَّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بضيوف مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الأول في دبي الذي تنطلق أعماله اليوم، مؤكداً أن دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نرحب بضيوف مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الأول في دبي مدينة المستقبل الذي تنطلق أعماله اليوم، نرحب بـ6000 مشارك و500 مستثمر وما يزيد على 100 دولة من جميع أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «العالم يتطور بسرعة هائلة، وعلينا التحرُّك بنفس سرعة التطور التكنولوجي؛ لنكون سبّاقين في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية».

وتابع سموه: «نحن هنا اليوم لتخيّل الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، ولرسم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، ولتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي وتحفيز استثماراته في منطقتنا».

ونوَّه سموه بأن «دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتعاون أبرز العقول والقيادات العالمية في هذا المجال لا حدود لما يمكن إنجازه في دبي التي نريدها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

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