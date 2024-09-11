«دبي الرقمية» تطلق «دليل الحماية الأسرية» لمساعدة الأسر على استخدام الأبناء للإنترنت بشكل آمن

المصدر: البيان

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أطلقت دبي الرقمية دليل الحماية الأسرية تحت شعار "كن معهم في الفضاء الرقمي.. يكونوا بأمان"، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تهيئة الأجيال للتعامل الآمن مع تقنيات ومستجدات العصر الرقمي.

وأشار طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، إلى أهمية وجود هذا الدليل في متناول أولياء الأمور من آباء وأمهات في ضوء الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والتي عادة ما تأخذ مساحة كبيرة من وقت الأبناء.

وقال: "ملتزمون تجاه مجتمعنا لأنه أولوية وهدف استراتيجي نعمل من أجله دائماً، ويأتي دليل "الحماية الأسرية" كأحد الممكنات التي تساعد الأسرة لتعزيز جودة حياتها الرقمية ومواجهة أية سلبيات قد تلقي بظلالها على الأطفال من خلال تصفحهم لشبكة الإنترنت، إذ أننا نؤمن بأن الأمان يبدأ من المنزل وتحت إشراف الأسرة، وأن حماية الأبناء تقتضي إكسابهم المعرفة والثقافة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها على الشبكة المعلوماتية ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا الدليل ليكون أداة تساعد الآباء على تبني دورهم التربوي تجاه أبنائهم في الفضاء الرقمي."

وأضاف الجناحي " ويندرج هذا الاهتمام ضمن جهود دبي الرقمية في تمكين التحول الرقمي وبناء المدينة الرقمية التي تشكل مصدر إلهام في توفيرها لشروط الرفاه والسعادة لساكنيها، وتوفير تجربة إيجابية متكاملة لأسلوب الحياة الرقمية".

ومن جهتها، قالت حمده بن دميثان مدير أول إدارة الاستراتيجية والأداء في دبي الرقمية " تم تصميم هذا الدليل استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية ومع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات المحلية لمجتمعنا، لمساعدة الأسر في الحفاظ على سلامة أبنائها أثناء تصفحهم للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ويعكس هذا الدليل اهتمام دبي الرقمية بحماية النشء وتوعية أفراد المجتمع عموماً بالوسائل والتقنيات الصحيحة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ضوء أسلوب الحياة الرقمي الذي تشهده دبي ومع توالي التطورات ونشوء المزيد من المنصات والقنوات، كان من الضروري أن نضع بين أيدي الآباء والأمهات دليلاً واضحاً لمساعدة أبنائهم. وقد راعينا أن يكون الدليل لعامي 2024 و2025 انطلاقاً من الحاجة لتحديث الدليل لاحقاً انسجاماً مع التطورات".

وأوضحت بن دميثان أن الدليل يغطي العديد من العناوين المهمة بدءاً من فهم موضوع الحماية الأسرية، ثم إرشادات عامة لأولياء الأمور، ونظرة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتبارات القانونية والثقافية في هذا الشأن، فضلاً عن عرض للأدوات والمواد اللازمة التي تفيد في التجوال الآمن على تلك المواقع.

ويمكن لأولياء الأمور والمهتمين الاطلاع على الدليل على الموقع الإلكتروني بدبي الرقمية:

https://www.digitaldubai.ae/ar/knowledge-hub/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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