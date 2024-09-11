حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد الكثير وما زلنا نتعلم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان وما زال قدوة في تعليم القيادة والإدارة والحكم والحكمة.

ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، مقطع فيديو يوثق جوانب مهمة من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلِّقاً: «تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته، تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته، وما زلنا نتعلم».

تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته .. تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته … وما زلنا نتعلم .. pic.twitter.com/qZEUIzxn8T — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 11, 2024

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