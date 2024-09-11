مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في "دبي الصحية"، عن تلقيها دعماً سخياً بقيمة 15 مليون درهم إماراتي من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود "دبي الصحية" وسعيها لإرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى السرطان من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في عام 2026، والذي بدوره سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.

وسيتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي من مرض السرطان. وسيضم المستشفى فريقاً متعدد التخصصات يشتمل على طاقم تمريض تخصصي يقدم باقة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، بما فيها خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، فضلاً عن علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم.

وينسجم تبرع بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مع رسالة "دبي الصحية" الرامية إلى تعزيز نتائج المرضى وجودة حياتهم من خلال نموذج الرعاية المتكامل، حيث سيوفر المستشفى إمكانية إجراء البحوث والتجارب السريرية، واكتشاف علاجات جديدة بالاستناد إلى الطب القائم على الأدلة، وذلك في إطار حرص دبي الصحية على تحقيق التكامل بين محاور الرعاية والتعلُّم والاكتشاف والعطاء في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وإرساء معايير جديدة للتميز في رعاية مرضى السرطان.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي: "نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة والمساهمة في تمكين دبي الصحية من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثل في دعم بنك دبي الإسلامي لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة أن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها، ما يتيح الأمل للمرضى، ويوفر سبل العلاج المتقدمة لشريحة كبيرة من الأفراد. وكوننا مؤسسة مصرفية تتمتع بحس المسؤولية، فإننا نواصل الالتزام بدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصحي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على صعيد المنطقة بأسرها".

من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي لدعمه مؤسسة الجليلة، وقال: "يجسد الدعم السخي الذي قدمه بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان قوة وتأثير الشراكات المجتمعية، حيث من شأن هذه المساهمة أن تُمكّن دبي الصحية من الارتقاء برعاية مرضى السرطان، وجعل العناية بالمريض على رأس أولوياتها عبر قيمتها الأساسية "المريض أولاً". وبفضل مبادراتٍ كهذه، نمضي معاً نحو إنجاز هذا الصرح الصحي المتكامل، الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والعلاج وبما له أيضاً من انعكاسات اجتماعية إيجابية كبيرة ومؤثرة".

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤسسة الجليلة وبرامجها، عبر زيارة الموقع: https://www.aljalilafoundation.ae .

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