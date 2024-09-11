«زايد العليا» تدشن أول صالة عرض تفاعلية لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - وام

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دشنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رسمياً أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في الشرق الأوسط، في مقرها في الباهية بأبوظبي. وتضمنت الصالة عدة مناطق مثل «منطقة الابتكار»، «منطقة التعليم»، و«منطقة الضيافة» والتي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي تسهل الحياة اليومية للأفراد والشركات.

ومن بين هذه المنتجات جهاز السمع غير الجراحي «WeHear» الذي يستخدم تقنية توصيل العظام لمساعدة الأفراد الذين يعانون من ضعف السمع، فيما يتم عرض تقنيات مبتكرة أخرى مصممة لدعم احتياجات أصحاب الهمم في مجالات متعددة.

ومن أبرز مميزات صالة العرض تجربة الواقع الخاصة بالتوحد، التي تتيح للأفراد غير المصابين بالتوحد فرصة فريدة لتجربة التحديات الحسية التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد.

ومن خلال هذه الصالة تهدف «زايد العليا» إلى تعزيز الابتكار في تكنولوجيا المساعدة ودعم أصحاب الهمم للعيش بشكل مستقل والمشاركة الفاعلة في المجتمع بالإضافة إلى عرض المنتجات.

وقال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن هذه الصالة التفاعلية تمثل خطوة جديدة نحو بناء مستقبل أكثر شمولاً وابتكاراً لأصحاب الهمم.

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