«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كينيا الجديد

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كينيث ميليمو نغانغا، السفير الجديد لجمهورية كينيا لدى الدولة.

وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز شراكتها مع جمهورية كينيا في شتّى المجالات.

من جانبه أشاد سفير جمهورية كينيا الجديد، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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