سفير الإمارات يلتقي ملك بوتان

المصدر: تيمفو - وام

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التقى الدكتور عبدالناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، بالملك جيغمي خيسارنامغيل، ملك مملكة بوتان.

ونقل الدكتور الشعالي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل ملك مملكة بوتان السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد ملك مملكة بوتان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. من جهته أكد سفير الإمارات أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة بوتان في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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