محمد الشرقي يلتقي اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة ويطلع على تحضيرات الاستضافة

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة الثاني عشر، برئاسة الكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على تحضيرات اللجنة المنظمة والخطة التنظيمية والتحضيرات الجارية للمنتدى، الذي ينعقد في الإمارة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يومي 1 و2 أكتوبر المقبل.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للحدث السنوي الدولي، وتوجيهات سموه بتوفير ممكنات نجاحه كافة، انطلاقاً من أهميته في تعزيز المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً مهماً على مستوى العالم في مجال الطاقة والصناعات النفطية، وتوسيع آفاق الحوار، وطرح القضايا المتعلقة بهذه القطاعات ذات الأهمية الدولية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للمنتدى لضمان إنجاحه سنوياً، وتحقيق أهدافه، التي تخدم قطاع النفط والطاقة، مؤكداً دوره في مناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة، وتحقيق أفضل المخرجات والحلول، واستقطابه نخبة قادة القطاع وخبراء الطاقة وصناع القرار، لمناقشة التحولات الجيوسياسية، والفرص المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.

تجربة متميزة

ووجه سموه بالعمل على تقديم تجربة متميزة للضيوف والمشاركين في دورة المنتدى هذا العام ومواصلة تعزيز مكانة إمارة الفجيرة محوراً عالمياً للمناقشات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتفعيل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المستمر وتوجيهاته القيمة، مؤكدين التزامهم بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية، لتحقيق أهداف الاستضافة بتعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المستقبلية. وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز