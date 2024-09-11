محمد بن زايد يهنئ هاتفياً عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار. من جانبه أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار. إلى ذلك استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، بنيامين أبالوس، وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.

ونقل وزير الداخلية الفلبيني إلى سموه، خلال اللقاء تحيات رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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