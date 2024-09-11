«معاً»: 499 ألف مستفيد من البرامج التطوعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت ميساء محمد النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنه انطلاقاً من إدراك الهيئة أهمية التطوع والدور المحوري للمتطوعين في بناء مجتمع متعاون ومتماسك، تعمل هيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً على تشجيع المتطوعين وتقديم الدعم المالي لهم وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من المساهمة في معالجة الأولويات الاجتماعية، وتفعيل منظومة تطوعية متكاملة في أبوظبي، وعليه تمكنت الهيئة من تنفيذ 82 برنامجاً وفرصة تطوعية، استفاد منها 499,875 مستفيداً مباشراً وغير مباشر في أبوظبي، مما يدل على التأثير الإيجابي الذي تحدثه هيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً على المجتمع.

وأوضحت النويس أن البرامج التي تتبناها الهيئة تهدف إلى تعزيز ثقافة التعاون والمسؤولية المجتمعية المشتركة من خلال توفير فرص التطوع عن طريق برامج ومبادرات مخصصة، ويتم إطلاق هذه البرامج والمبادرات من خلال التعاون المستمر مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك القطاع الثالث لدعم المشاريع التي تركز على النتائج، ويتم استثمار هذه الجهود المشتركة عن طريق برنامجين رئيسين ضمن قطاع المشاركة المجتمعية أولاً، تمكين العمل التطوعي من خلال توفير الفرص التطوعية بالتعاون مع الجهات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث والأوساط الأكاديمية لدمج المتطوعين في برامجهم الحالية أو إطلاق برامج جديدة مناسبة، وفي عام 2023، وصل عدد الفرص التطوعية المتاحة إلى 66 فعالية تم تفعيل 2500 متطوع خلالها بساعات تطوعية تبلغ 47.808 ساعات بما يعادل أكثر من 3.6 ملايين درهم إماراتي، وثانياً، المنح التي يقدمها برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية، والذي تم إطلاقه في عام 2023، ويتيح البرنامج لمؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية، والمجموعات التطوعية المرخصة التقدم بطلب للحصول على منحة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي.

وتهدف هذه البرامج إلى دعم أكثر من 150 ألف مستفيد في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 3,500 متطوع من أكثر من 75 جنسية قدموا نحو 98 ألف ساعة تطوعية، وتوفير ما يعاد 5.4 ملايين درهم إماراتي مقابل العمل التطوعي.

فرص

وأشارت النويس في سياق متصل، إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز النظام التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في الإمارة من خلال توفير فرص تطوعية متنوعة تناسب جميع فئات المتطوعين، وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرة «نتطوع معاً» التي شهدت انطلاقة ناجحة ومثمرة خلال العام الماضي، وتعتبر هذه المبادرة رحلة متكاملة لتمكين المتطوعين من تعزيز مشاركاتهم وتشتمل على برامج ومبادرات منها تقديم الوعي والسلم التطوعي وتصنيف المتطوعين والحوافز التشجيعية والمنح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز