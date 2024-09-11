50000 وحدة جمعها «مركز التبرع بالدم» في دبي خلال 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الدكتورة هبة الحميدان، رئيس طب المختبرات وعلم الأمراض في دبي الصحية، أن مركز التبرع بالدم نظم منذ بداية العام الجاري 540 حملة، حيث تم جمع أكثر من 50 ألف وحدة دم. ويعكس هذا الإنجاز التزام «دبي الصحية» بتوفير جميع احتياجات الدم للمرضى، تماشياً مع القيمة الأساسية لدبي الصحية «المريض أولاً».

إلى ذلك نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في ديوانها بدبي، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع «دبي الصحية»، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم، للتأكيد على قيم الترابط والتعاون بين جميع فئات المجتمع وتوفير الاحتياجات الطبية ذات الأولوية للمرضى، من خلال تبني استراتيجية فعالة لدعم المبادرات التطوعية الوطنية.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، خلال افتتاح الحملة التي شهدت إقبالاً وتفاعلاً من الموظفين، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم، للمساهمة في دعم مخزون الدم في المستشفيات كعمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة المرضـى، ممن هم في حـاجـة ماسة لنقل الـدم ولدعم الإجراءات الطبية والجراحية، وترسيخ الوعي بين أفراد المجتمع بالحاجة إلى الدم المأمون، والذي يعتبر سلوكاً صحياً وحضارياً، يعبر عن قيمة التطوع والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي ويبرز فيه ارتفاع نسبة المواطنين الذين يتقدمون صفوف المتبرعين.

وأشاد الأميري بالتعاون مع «دبي الصحية» في إطار الشراكة الاستراتيجية وتكامل الجهود الوطنية، والذي يشكل دعامة أساسية في تقديم خدمات صحية مبتكرة وعالية الجودة، كما يساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الدولة، لتحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المجتمع.

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