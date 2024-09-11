215.5 % نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين في القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 215.5 %، وذلك منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى أكثر 113 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص، فيما سجل عدد الشركات التي يعمل بها مواطنون نسبة نمو 193.5 % خلال نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أعداد المواطنين وشركات القطاع الخاص التي توفر فرصاً وظيفية تعكس وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً له.

وبحسب بيانات مرصد سوق العمل فإن 95 % من شركات الخاص تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، وتمنح الشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين مميزات تفضيلية تشمل منها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80 % على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.

ويتيح «نافس» للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج واستقطاب المواطنين زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل بخطوات سهلة، كما أتاح للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف والاستفادة من مميزات نافس التسجيل في المنصة التي باتت تضم قرابة 18700 شركة ومنشأة تطرح آلاف الوظائف في مختلف التخصصات، والقطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية.

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