«إسلامية دبي» تبدأ مرحلة التقييم لـ «إمام الفريج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس عن انطلاق مرحلة التقييم لمبادرة «إمام الفريج»، حيث تم عقد لجان مختصة في عدد من مساجد الإمارة، لتحديد مستوى الأئمة المتأهلين في مراحلهم النهائية، معتمدة في تقييمها على مجموعة من المعايير العلمية والشرعية، والتي تشمل: الحفظ، قواعد التجويد، حسن الصوت، الإلمام بمنهج الفقه والصلاة وشخصية المتأهل.

وتم تنظيم لجان التحكيم في عدد من مساجد الإمارة، والإعلان عن مواقعها وجدولها الزمني عبر جميع القنوات المتاحة بالدائرة، وتشتمل كل لجنة على 10 أعضاء من العلماء المحكمين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى خبراء في فن الإلقاء والتواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تستمر اللجان حتى تاريخ 15 سبتمبر.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، مدير إدارة الخدمات الدينية، مسؤول المبادرة: إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز مستوى الخدمات الدينية، وتطوير أداء ومهارات أئمة الفرجان بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المعاصر، مؤكداً أن لإمام الفريج دوراً محورياً ومهماً في نشر الوسطية والاعتدال، كما أن المبادرة تعد جزءاً من جهود الدائرة المستمرة للارتقاء بمستوى الأئمة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز دور الدين ودعم الوحدة المجتمعية.

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